Kammerorchester in Neuss : Ein Traditionalist auf neuen Wegen

Neuss Zum ersten Mal dirigierte Christoph Koncz, der neue Chef der Deutschen Kammerakademie, sein Orchester in einem Abo-Konzert. Und er bezauberte das Publikum, motivierte die Musiker und sorgte für Überraschungen.

Der Österreicher Christoph Koncz (32), im vergangenen Jahr von den Musikern der Deutschen Kammerakademie Neuss (DKN) zum Chefdirigenten gewählt, stellte sich nun im dritten Abokonzert der DKN im Zeughaus dem „heimischen“ Publikum vor. Tatsächlich hat er die DKN bereits siebenmal geleitet, in Sonderkonzerten wie der Klassiknacht im Rosengarten oder dem Neujahrskonzert in der Stadthalle sowie beim DKN-Gastkonzert am vergangenen Freitag in Mülheim/Ruhr. Wie bisher alle Konzerte der DKN in dieser Saison war auch das Debüt bei den DKN-Abonnenten des Violinenstimmführers bei den Wiener Philharmonikern im Zeughaus ausverkauft.