Schützenkönig Christoph Heusgen Kurzer Draht in die ukrainische Botschaft für „Neuss hilft“

Seiner Ankündigung auf der Festwiese will Schützenkönig Christoph Heusgen rasch Taten folgen lassen. So traf er sich noch vor seiner Krönung am Samstag mit den Initiatoren der Stiftung „Schützen gegen Krebs“ und dem Vorstand von „Neuss hilft“. Beide möchte Heusgen in seinem Königsjahr in ihrer Arbeit unterstützen und kann „Neuss hilft“ sogar einen kurzen Draht in die Ukraine vermitteln.