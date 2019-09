Christoph Heusgen auf dem blauen NGZ-Sofa in Neuss : Was Merkel am Schützenfest nervt

Christoph Heusgen (l.) auf dem blauen NGZ-Sofa mit Chefreporter Ludger Baten. Fotos: Tinter/dpa. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss Der Neusser Christoph Heusgen, deutscher Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York, talkte auf dem blauen NGZ-Sofa über turbulente Weltpolitik, Krisenmanagement und seine zwölf Jahre als Berater der Bundeskanzlerin.

Von Rudolf Barnholt

In mehreren Medien wurde er „der Welterklärer der Kanzlerin“ genannt. Jetzt nahm der aus Neuss stammende Diplomat Christoph Heusgen (64) auf dem blauen NGZ-Sofa Platz. Mehr als 100 Besucher wollten sich vom deutschen Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York die Welt erklären lassen. Heusgen gewährte interessante Einblicke in die Arbeit der Vereinten Nationen, sprach aber auch darüber, welche Bedeutung Neuss für ihn hat und was Angela Merkel vom Neusser Schützenfest hält.

NGZ-Chefreporter Ludger Baten zu seinem Talkgast: „Sie sind die deutsche Stimme im Sicherheitsrat – Sie machen Weltpolitik.“ Christoph Heusgen, der Apothekersohn aus Neuss, zeigte sich unaufgeregt. Er wies darauf hin, dass die Vereinten Nationen 193 Staaten vertreten, darunter auch Länder wie den Iran, Nordkorea oder Venezuela. Heusgen, dem in New York ein Team von 40 bis 50 Mitarbeitern zur Verfügung steht, beklagte, dass die Arbeit immer schwieriger werde: „Die USA ignorieren, was in der Obama-Regierung beschlossen wurde, Russland schert sich nicht darum, was der Sicherheitsrat beschließt, und China möchte, dass das Thema Menschenrechte gar nicht erst auf die Tagesordnung kommt – falls doch, werden die Vertreter Chinas fuchsteufelswild.“

Info Heusgen: Abitur am Quirinus-Gymnasium Persönliches Heusgen (64) machte sein Abitur am Quirinus-Gymnasium. Er ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Nächster Termin Am 30. September entscheidet die CDU, wen sie als Kandidaten in die Bürgermeister-Wahl schickt. Einen Tag später, am 1. Oktober, nimmt der CDU-Bewerber auf dem blauen NGZ-Sofa Platz.

Heusgen begrüßt vor diesem Hintergrund, dass die Staaten, die sich an internationales Recht halten – wie Kanada, Australien oder Japan – näher zusammenrücken. Heusgen über die Briten: „Wir haben jedes Interesse, dass wir sie nach dem Austritt aus der EU so nah wie möglich an uns halten.“ Sie hätten sich immer sehr europäisch verhalten – 90 Prozent der britischen Diplomaten seien für den Verbleib ihres Landes in der EU. Den wahrscheinlichen Austritt bezeichnete Heusgen als „Schande“. Eine Sogwirkung befürchtet er dagegen nicht.

Zwölf Jahre war Heusgen außen- und sicherheitspolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Foto: dpa

„Sie sind durchaus meinungsfreudig und unkonventionell unterwegs“, sagte Ludger Baten. Heusgen dazu: „Wenn Staaten Regeln verletzen, muss man das auch sagen dürfen, dazu fühle ich mich verpflichtet, auch wenn ich dafür schon mal Kritik einstecken muss.“ Er betonte, dass die Vereinten Nationen reformiert werden müssten: „Japan, Indien, Brasilien und Deutschland gehören als ständige Mitglieder in den Sicherheitsrat.“ Es gebe aber „erfolgreiche Verhinderer“ wie China, das nicht möchte, dass Japan und Indien in diesem Gremium dauerhaft vertreten sind.

Wie es in Hongkong weitergeht, darüber wollte der Talk-Gast nicht spekulieren, sagte nur: „Die Menschen dort haben Angst vor dem Verlust ihrer Freiheit und das kann ich nachvollziehen.“ Der Handel mit China sei keine Einbahnstraße: „China trägt auch zu unserem Wohlstand bei.“

Eine wichtige Voraussetzung für einen Diplomaten: „Man muss total geduldig und manchmal auch mit wenig zufrieden sein.“ Der Sicherheitsrat habe sich um schwerwiegende Konflikte zu kümmern, die Ergebnisse seien oft unbefriedigend: So nähmen in Syrien die Russen weiterhin Krankenhäuser unter Beschuss, im Jemen verhungerten Kinder und in Libyen sei der Krieg wieder aufgeflammt. Kleine Erfolge: „Die alte Militärregierung im Sudan ist weg, im Kongo gibt es einen neuen Präsidenten und der Friedensprozess in Kolumbien geht weiter.“ Heusgen ist auch froh, dass eine Resolution zustande gekommen ist gegen sexuelle Gewalt an Frauen als Instrument der Kriegsführung. Auch Amal Clooney habe zu diesem Erfolg beigetragen.

Doch Heusgen sorgte auch für Schmunzeln im Publikum. So beklagte er scherzhaft, dass es in New York kein Alt-Bier gibt. Er erzählte, dass Deutschland mit seiner Kanzlerin in New York einen sehr guten Ruf genösse. Das läge nicht nur daran, dass dieses Land der zweitgrößte Beitragszahler sei: „In New York hat Deutschland den Ruf, ein Stabilitätsanker zu sein. Und die Kanzlerin gilt als unaufgeregt und verlässlich.“