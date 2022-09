Christian Coenen aus Neuss : Der Hohe Reitersieger setzt auf Nachhaltigkeit

Christian Coenen kurz nach seinem Erfolg beim Ringstechen am Dienstagabend. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Während auf der Festwiese der neue Schützenkönig ermittelt wurde, setzte sich Christian Coenen „nebenan“ beim Ringstechen durch. Beruflich setzt der Hohe Reitersieger auf Nachhaltigkeit.

Christian Coenen (55) setzte sich gegen sieben Mitstreiter durch und wurde so zum Hohen Reitersieger für das Jubiläumsjahr 2023 des Neusser Bürger-Schützen-Vereins, der im nächsten Jahr die magische „200“ feiern kann.

Auch für Christian Coenen mag ein Jubiläum ausschlaggebend gewesen sein, denn sein Familienbetrieb, die „Coenen Neuss GmbH & Co. KG“, deren Geschäftsführer er ist, feiert in diesem Jahr 140-jähriges Bestehen. Bereits seit 1984 ist das Unternehmen an der Moselstraße untergebracht, das moderne Geschäftsgebäude wurde 2018 erweitert. In seinen Schwerpunkten Arbeitsschutz und Industrietechnik setzt es vollkommen auf Nachhaltigkeit, der erste CO 2 -frei hergestellte Arbeitsschuh in Deutschland ist bei Coenen zu bekommen, neuerdings sorgt auch das Kühlschmiermittel „Aquaslide“ für die metallverarbeitende Industrie, vollkommen öl- und esterfrei auf Wasserbasis, für reißenden Absatz: „Raffinierte Technologie sorgt für mehr Arbeitsgesundheit“, wirbt der Geschäftsführer.

Info Krönungsball am Samstag in der Stadthalle Wiederholung Coenen war bereits einmal Hoher Reitersieger im Jahr 1998/99. Seine Monika Sie begleitete ihn damals zur Inthronisation. „Weil sie damals alles richtig gemacht hat, habe ich sie im Jahr 2000 geheiratet“, sagt der Hohe Reitersieger im Jubiläumsjahr 2023. Wann Der Krönungsball ist am Samstag in der Stadthalle.

Sein Einsatz für Nachhaltigkeit bringt auch mit sich, dass er auf den letzten Messen sogar trotz der Firmengeschichte weit über 100 Jahre hinaus als „Start-up“ vorgestellt wurde. Er versteht sich als Dienstleister „mit allem Drumherum“: Wenn nötig, werden Problemlösungen auch vor Ort angeboten.

Die ganze Familie ist in Pferde vernarrt. Sie wohnt in Weckhoven vis-à-vis Gut Neuhöfgen in der Erftaue, dort hat Christian Coenen beim Reiten die Düsseldorferin Monika (53) kennen gelernt, seit 2000 sind sie verheiratet. Auch ihre Kinder Clara (21) und Florian (19) sind begeisterte Pferdeliebhaber. Florian hat beim vergangenen Schützenfest erstmals im Reitercorps mitgemacht, sein Grenadierzug „Fraktion absolut“ ernannte ihn prompt zum Ehrenmitglied. Dem Bazillus „Schützenfest“ frönt die Familie ebenso wie der Pferdelust. Schon der Vater und Opa Franz-Peter Coenen (91) ist bei der Schützenlust 50 Jahre „d‘r Maat erop“ marschiert. Seine Ehefrau Anna ist bereits im Jahr 2000 verstorben. Natürlich bringt Christian Coenen seinen 70 Mitarbeitern „das wahre Neusser Leben“, wie er sagt, bei.

Schon seit Jahrzehnten lädt er freitags nach Kirmeseröffnung die gesamte Belegschaft ein. Denn Aus- und Weiterbildung spielt auch in seinem beruflichen Umfeld eine bedeutende Rolle. Der Betrieb bildet in Logistik, E-Commerce, Büromanagement und zum Groß- und Außenhandelskaufmann aus. Auch duale Studenten sind gern gesehen. Eine Auszubildende schreibt zur Zeit ihre Masterarbeit an der europäischen Fachhochschule, der einzigen privaten Hochschule für Gesundheit und Soziales mit fünf Standorten in Deutschland, darunter in Köln. Für die Aus- und Weiterbildung engagiert sich Christian Coenen auch beim Verband technischer Händler (VTH).