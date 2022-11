Kirchengemeinde Neuss-Furth : St. Josef-Chor trotzt Corona und feiert sein 150-jähriges Jubiläum

Neuss Zu einer besonderen Festmesse lädt der Kirchenchor St. Josef für Sonntag: Dann wird nämlich sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. Gerade in Coronazeiten ist das keine Selbstverständlichkeit.

Den Kirchenchor St. Josef gibt es schon länger als die Kirche selbst. Als er im Jahr 1872 gegründet wurde, sammelte er nämlich mit Aufführungen die erforderlichen Gelder für den Bau der Kirche. Und nun feiert der katholische Chor bereits sein 150-jähriges Jubiläum. Dass ein Chor so lange besteht, ist gerade in Corona-Zeiten keine Selbstverständlichkeit: Für viele Chöre bedeutete die Pandemie das Aus. Auch für den Chor St. Josef sei die Zeit nicht leicht gewesen, sagt Schriftführerin Petra Sauer. Zwischenzeitlich sei das gemeinsame Singen nicht möglich gewesen, einige Mitglieder habe der Chor verloren.

Umso größer sei die Vorfreude auf die Festmesse am Sonntag, 13. November um 11.15 Uhr in der St. Josef Kirche. Auf dem Programm steht die von Wolfgang Amadeus Mozart komponierte Messe „Missa brevis in C-Dur KV 259“. Unterstützt werden die 21 aktiven Chormitglieder von einem Orchester sowie dem Kirchenchor St. Thomas-Morus. Auf die zusätzlichen Sänger sei der katholische Chor bereits seit einigen Jahren angewiesen, erklärt Sauer. Zwar seien alle vier Stimmen sowie verschiedene Altersgruppen von Anfang 40 bis 85 vertreten, doch Frauen und besonders Tenorsängerinnen seien im Chor in der Überzahl.