Sport im Neusser Nordpark : Weniger Schmerzen und mehr Leistung dank chinesischem Qi Gong

Qi Xiu Wang bietet im Nordpark eine Einführung in die chinesische das asiatische Technik es Qi Gong an. Foto: Woitschützke Foto: Andreas Woitschützke

Nordstadt Qi Xiu Wang kam vor 30 Jahren nach Deutschland. Aus ihrer chinesischen Heimat brachte sie das Wissen um die asiatischen Techniken des Qi Gong und des Tai Chi mit. Das gibt sie in der Reihe „Sport im Park“ weiter - auch an Anfänger.

„Energie“ ist ein Begriff, der bei Qi Xiu Wang oft fällt. Sie hat am Hangzhou Institut in der Provinz Zhejiang in China Medizin studiert und kommt aus Shanghai. Vor 30 Jahren kam sie nach Deutschland. „Ich habe früh Deutsch gelernt und als Dolmetscherin gearbeitet,“ erzählt sie. „In China gab es viele Maschinen, die aus Deutschland kamen, so dass ich Delegationen begleitet und zum Beispiel bei TÜV-Abnahmen gedolmetscht habe.“