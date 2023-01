China-Tag in Neuss Der chinesische Drache wirbt für gute Kontakte

Tischtennis gehört in China zu den populärsten Sportarten und erlangte zu Beginn der 1970er Jahre als Pingpong-Diplomatie sogar politische Bedeutung. Damals folgten amerikanische Tischtennis-Spieler einer Einladung chinesischer Sportler, überwanden politische Eiszeit und Sprachlosigkeit und in ihrem Sog flog auch US-Präsident Richard Nixon zur Gesprächen mit Mao Zedong nach Beijing. „Sport verbindet“, sagt Ralf Peerenboom von der TG Neuss, der das Tischtennis-Angebot mit seinem Team beim China-Tag organisierte: „Wir freuen uns, dass so viele Spieler mit chinesischen Wurzeln seit vielen Jahren zu uns bei der Turngemeinde finden.“