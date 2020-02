Kreisausschuss im Rhein-Kreis Neuss : China-Flüge - UWG verliert Abstimmung und fühlt sich als Sieger

Air China fliegt den Airport Düsseldorf vorerst nicht an. Foto: dpa/Christophe Gateau

Rhein-Kreis Keine 24 Stunden nach einer ernüchternden Abstimmungsniederlage im Kreisausschuss fühlte sich Carsten Thiel doch noch als Sieger: Die chinesische Fluglinie Air China setzt ihre Direktflüge von Peking nach Düsseldorf bis Ende März aus.

Genau dieses Ergebnis verfolgte Thiel (UWG) als Fraktionschef angesichts der Ausbreitung des Coronaviruses mit seinem Antrag „Verbot zur Landung für Air China in Düsseldorf“. Die Kreisverwaltung sollte beauftragt werden, bei der Landesregierung durchzusetzen, dass Flugzeuge aus China nicht mehr am Düsseldorfer Flughafen landen dürfen, „solange das Coronavirus aktiv ist“. Carsten Thiel stimmte als einziger Abgeordneter für seinen Antrag von UWG/Die Aktive. Und nicht nur das. Sein Antrag wurde vom Sprecher der SPD, Rainer Thiel, als „populistisch“ zurückgewiesen. „Ihre Sorge ist ja berechtigt“, sagte der Sozialdemokrat, „aber Ihr Umgang mit dem Thema ist fragwürdig.“ Dirk Rosellen von der FDP fragte sich, ob „wir überhaupt zuständig sind“ und stufte den Antrag als widersprüchlich ein. Warum, so fragte sich Rosellen, solle ein Landeverbot für Maschinen aus China nur für Düsseldorf, nicht aber für den Flughafen Köln/Bonn gelten.