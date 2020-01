Lukaskrankenhaus in Neuss : Chefarzt leitet Bundeskongress

Lukaskrankenhaus in Neuss

Neuss/Berlin In Berlin hat sich der Verband der leitenden Orthopäden und Unfallchirurgen Deutschlands – kurz: VLOU – zur jährlichen Bundeskongress getroffen.

Mit Neusser Beteiligung: Denn der Vorsitzende des 750 Mitglieder starken Verbands ist Michael Schädel-Höpfner, der seit sieben Jahren Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie am Lukaskrankenhaus ist. Zuvor war er Oberarzt an der Uniklinik Düsseldorf. Schädel-Höpfner führte durch den zweitägigen Jahreskongress – und begrüßte neben rund 150 Teilnehmern auch einen weiteren Vertreter des Rheinland Klinikums: Geschäftsführer Nicolas Krämer referierte vor den Ärzten in Chefposition zum Thema „Digitalisierung im Krankenhaus“.