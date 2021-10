Ein Date mit der Zukunft im Rhein-Kreis Neuss : Unternehmen und Jugendliche treffen beim „Check In Berufswelt“ zusammen

Beim „Check In Day“ in der MEK Lehrwerkstatt (v.l.): Daniela Perner, Hans-Jürgen Petrauschke, Heinz-Friedrich Kammen und Jürgen Steinmetz mit Schülern und Schülerinnen. Foto: Judith Michaelis (Jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Neuss Der „Check In Day“ bringt Unternehmen und Jugendliche zusammen. Eine Chance für Betriebe und die Fachkräfte von morgen. Für viele ist es ein erstes Kennenlernen – und für manche ein großer Schritt in Richtung Ausbildung und Karriere.

Viele Schüler sehen sich neugierig in der großen Halle um, in der sich einige Unternehmen aufgestellt haben, um sich selbst und ihre Ausbildungsberufe vorzustellen. Einige Schüler besuchen derzeit die zehnte Klasse, stehen also kurz vor ihrem Abschluss. Damit verbunden stellt sich ihnen die Frage, was sie nach ihrem Schulabschluss machen wollen. „Ich bin sehr an elektrontechnischen Berufen interessiert“, sagt der Zehntklässler Kai Krause, der mit seiner Klasse von der Comenius-Gesamtschule zum Check-In-Tag gekommen war. „Man erhält hier einen guten Überblick über die verschiedenen Ausbildungsberufe, das kann sehr hilfreich sein.“

Seine Mitschüler sehen das genauso. „Mein Interesse liegt ebenfalls in der Elektrotechnik“, sagt Soner Fidan. „Durch diesen Einblick in die Berufswelt kann ich mir bei meinen Wünschen für meine berufliche Zukunft noch sicherer werden und Fragen an elektrotechnische Unternehmen stellen.“ Doch auch für diejenigen, die noch nicht wissen, wo es beruflich hingehen soll, stellt der Check-In-Tag eine hilfreiche Alternativ dar. „Ich bin mir noch unschlüssig, was ich nach der Schule machen soll“, sagt Emilia Skrzypozyk. „Deshalb ist es gut, wenn man durch den Check-In-Tag nicht nur Berufe näher kennenlernen kann, sondern auch die Unternehmen. Immerhin ist es auch wichtig, dass man sich in seiner Firma wohlfühlt.“

Info Einblicke in Ausbildung und Karrierechancen Check In Berufswelt Es handelt sich um eine Initiative zur Gewinnung des Fachkräfte-Nachwuchses in Krefeld, im Kreis Viersen, in Mönchengladbach und im Rhein-Kreis Neuss. Sie fand jetzt zum zwölften Mal statt. Träger Getragen wird das Angebot von der IHK Mittlerer Niederrhein, den Städten Krefeld, Mönchengladbach und Neuss, dem Rhein-Kreis Neuss, dem Kreis Viersen und weiteren Partnern. Internet www.checkin-berufswelt.net

Zahlreiche Unternehmen stellen sich beim „Check In Day“ vor. Die MEK GmbH ist ein Verbundausbilder, der für Ausbildungsbetriebe, die die betriebliche Ausbildung nur eingeschränkt gewährleisten können, Teile der Ausbildung in eigenen Lehrwerkstätten durchführt. In Krefeld, Neuss und Umgebung ist das MEK Bildungszentrum eine erste Adresse der Verbundausbildung und dient den mehr als 100 kooperierenden Ausbildungsbetrieben als wichtiges Element zur Fachkräftesicherung.

Auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke unterstützt diese berufliche Initiative für Schüler sehr. „Eine gute und fundamentale Ausbildung ist heute sehr wichtig“, betont er. „Nicht nur für die Eigenständigkeit, auch für das Selbstwertgefühl. Die Berufswahl ist für die Gestaltung der eigenen Zukunft und die damit verbundenen Lebensumstände maßgebend.“

Eines der Unternehmen, die sich vorgestellt haben, war die Brüninghaus & Drissner GmbH, die im Bereich der Umform- und Metalltechnik zuständig ist. „In den vergangenen Jahren haben sich immer weniger Menschen für einen handwerklichen Beruf entschieden“, bedauert Abteilungsleiter Markus Weiler. „Dabei hat dieser Berufszweig sehr viel zu bieten.“

Das familiengeführte Unternehmen wurde im Jahr 1889 gegründet. Insgesamt bietet die Brüninghaus & Drissner GmbH sechs Ausbildungsberufe an, davon befinden sich fünf im handwerklichen und einer im kaufmännischen Bereich. „Wir stellen zum Beispiel verschiedene Autoteile für namenhafte Automobilhersteller wie VW oder Porsche her“, sagt Weiler, der selbst schon seit 13 Jahren für das Unternehmen tätig ist.