„Check In Berufswelt“ Gesamtschule Kaarst-Büttgen nimmt an Pilotprojekt teil

Kurz vor den Sommerferien besuchten rund 30 Jugendliche der Gesamtschule Kaarst-Büttgen das Neusser Mercedes-Autohaus Kniest, den Gartenhof Küsters und die überbetrieblichen Lehrwerkstätten für Sanitär, Heizung und Klima der Kreishandwerkerschaft Niederrhein. Die Unternehmen hatten zuvor schon am zentralen „Check In Day“ in Neuss teilgenommen und ermöglichten den Jugendlichen nun konkrete Einblicke in die betriebliche Praxis.