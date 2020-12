Jüdisches Lichterfest in Neuss : Juden feiern Chanukka im Privaten

Rabbi Bakan entzündete den öffentlichen Chanukka-Leuchter in der Neusser Innenstadt im Jahr 2017. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Noch bis Freitag feiert die jüdische Gemeinde in Neuss das Lichterfest. Das öffentliche Lichterzünden fällt in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aus.

Jedes Jahr wird während des jüdischen Chanukka-Fests eine der traditionell acht Kerzen öffentlich in der Neusser Innenstadt entzündet. Mitglieder der jüdischen Gemeinde kommen dazu auf dem Freithof mit Vertretern der Politik zusammen, im Anschluss an das Lichterzünden essen alle gemeinsam typische Chanukka-Speisen wie Sufganiot (eine Art Berliner) und Latkes (Kartoffelpuffer).

„Das war bislang immer ein schöner Austausch“, sagt Bert Römgens, Koordinator der jüdischen Gemeinde Düsseldorf in Neuss. „Gemeinde trifft Politik – es ist schön zu sehen, dass es ein respektvolles Nebeneinander gibt.“

In diesem Jahr müssen die jüdischen Gemeindemitglieder in Neuss jedoch aufgrund der Corona-Pandemie auf diese Tradition verzichten. Geplant war das öffentliche Lichterzünden für diesen Donnerstag, kurz vor Ende des Chanukka-Fests. Das hat in diesem Jahr nach Einbruch der Dunkelheit am 10. Dezember begonnen und dauert noch bis Freitag an. Traditionell wird in der Zeit jeden Abend eine weitere Kerze an der Chanukkia, dem neunarmigen Leuchter, entzündet. Die neunte Kerze dient dabei als „Diener“, mit dem die anderen Kerzen angezündet werden.

Das Fest erinnert an das sogenannte Wunder von Chanukka, wie Bert Römgens erklärt: „Es ist das Weihefest oder auch das Lichterfest und geht zurück auf die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem.“ Damals war nur noch so viel Öl im Tempel, dass das Licht nur einen Tag hätte brennen können. Am Ende reichte es dann aber wie durch ein Wunder doch für acht Tage, so Römgens. Deswegen werden insgesamt acht Kerzen entzündet.