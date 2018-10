CDU und SPD zanken über politische Kultur in Neuss

Neuss Haltepunkt Morgensternsheide, Kiesgrube, Wohnungbau: CDU und SPD ergehen sich in Schuldzuweisungen, werfen sich gegenseitig vor, ständig empört zu sein. Dabei wäre Sacharbeit geboten. Bürgermeister lädt zum Gespräch ein.

Mangels eines Kandidaten folgt die düpierte CDU einer Blockade-Strategie: Nichts tun, was dem Bürgermeister nutzen könnte; seine Initiativen werden abgelehnt. Reflexhaft attackiert die Union fast alles, was aus dem Rathaus kommt. Im Streit um Ordnungsbehördliche Bestattungen wirft Helga Koenemann, Chefin der CDU-Ratsfraktion, dem Bürgermeister „unsensibles Vorgehen“ vor, er zeige „den Schwächsten unserer Gesellschaft die kalte Schulter“. Für ihren Parteifreund, den Landtagsabgeordneten Jörg Geerlings, ist es ein „Unding“, dass es in Neuss keine einzige Sirene gibt, obwohl bereits vor zwei Jahren die Anschaffung beschlossen wurde.

Das politische Neuss frönt seit Wochen und Monaten der neuen Lust an der Empörung. Denn was die CDU kann, können die Sozialdemokraten schon lange. Für das lange Warten auf einen Haltepunkt für die Regio-Bahn auf der Morgensternsheide ist natürlich das Aufsichtsratsmitglied Anne Holt verantwortlich. Nur gut, dass sie der CDU angehört. Da empfiehlt es sich leicht, über einen Rückzug nachzudenken. Derweil tönen die Jusos „CDU und Grüne sind Totengräber der Kiesgrube“.

Doch wer auf dem Kriegspfad ist, den stört Sachpolitik. Als Heinz Sahnen (CDU, 71), stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender beim Bauverein, dem Bürgermeister einen Brief schrieb, er möge beim Projekt Alexianer-Bebauung Dampf machen – und der Bürgermeister den Ball konstruktiv aufnahm, da setzte es Kritik an Sahnen aus den eigenen Reihen. Vorwurf: Er habe dem Bürgermeister eine Steilvorlage für eine gute Performance gegeben. Sahnen, mit 43 Jahren im Rat einer der dienstältesten Stadtverordneten, hadert mit der politischen Kultur in Neuss, auch in seiner CDU.