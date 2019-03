Grünanlage in Neuss : Eine Schönheitskur für den Stadtgarten

Wollen den Stadtgarten verschönern (v.l.): Ingrid Schäfer, Sven Schümann und Stephanie Wellens. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Die Koalitionsfraktionen CDU und Grüne wollen die Aufenthaltsqualität im Alten Stadtpark steigern. Unter anderem sind bessere Wege, moderne Beleuchtung, zusätzliche Mülleimer und Außengastronomie geplant.

Von Simon Janßen

Der Stadtgarten gilt als Oase der Erholung im Herzen von Neuss. Das bestreiten auch die Fraktionen von CDU und Grünen nicht. Dennoch betonen sie unisono: „Man kann noch mehr daraus machen!“ Mit einem gemeinsamen Antrag für die Ratssitzung am kommenden Freitag, 29. März, will Schwarz-Grün jetzt sozusagen eine Schönheitskur für den Stadtgarten anstoßen. Gleich mehrere Maßnahmen könnten die Aufenthaltsqualität dort steigern. Zum einen soll der Zustand der Wege verbessert werden.

Unter anderem sind die vielen Unebenheiten auf den asphaltierten Pfaden ein Dorn im Auge. „Stolperfallen“, wie Ingrid Schäfer (CDU) betont. Darüber hinaus sollen mehr Mülleimer an den Sitzbänken angebracht und die Beleuchtung modernisiert werden. Zumindest an den Stellen, die als Hauptdurchgangsstation fungieren, sollen moderne Strahler eingesetzt werden. Die Technik sei an manchen Stellen „nicht mehr zeitgemäß“, heißt es in dem Antrag, der jedoch noch weiter greift.

Dort ist Gastronomie geplant. Foto: Simon Janßen

Info Neuer Stadtgarten schließt sich im Osten an Lage Der „Alte Stadtgarten“ befindet sich nördlich der Schorlemerstraße und der Parkstraße sowie südlich der Kaiser-Friedrich-Straße. In der Mitte befinden sich ein Teich und ein Kinderspielplatz. Östlich schließt sich der Neue Stadtgarten an. Fahrräder Mit dem Antrag von CDU und Grünen sollten ursprünglich auch Wege mit Lückenschlussfunktion im Radwegenetz für Fahrradfahrer freigegeben werden. Das in der alten Gartenordnung verankerte Verbot, das Radeln nur auf dafür gekennzeichneten Wegen zuließ, wurde jetzt jedoch bereits im Zuge der Überarbeitung der Satzung gestrichen.

So soll auch das Wildparker-Problem behoben werden. Ingrid Schäfer nennt die Herbert-Karrenberg-Straße als Problemfall. Dort dürfen Autofahrer eigentlich nur einseitig parken. Dies werde jedoch – vor allem bei größeren Events wie dem Schützenfest, der Tour de Neuss oder dem Hansefest – regelmäßig missachtet. Das Resultat: Beschädigte Rasenflächen am Rand des Stadtgartens. Thomas Kaumanns (CDU) schlägt vor, die betroffenen Flächen zum Beispiel mit Baumstämmen zu belegen, um sie vor Wildparkern zu schützen.

Werden solche Stolperfallen bald beseitigt? Foto: Simon Janßen

Ein weiterer Punkt, der angestoßen werden soll, ist das Thema Gastronomie. Gleich zwei Anfragen habe Sven Schümann bereits bekommen. Und zwar für zwei unterschiedliche Bereiche im Stadtgarten. Bereits im vergangenen Jahr war eine Interessentin auf den CDU-Stadtverordneten zugekommen, um ihr Interesse an einem Häuschen zu hinterlegen, das aktuell noch vom Grünflächenamt genutzt wird. Vor dem Haus würde sie gerne Außengastronomie etablieren. Im Zuge dessen sollen dort auch die Toilettenanlagen saniert und in Betrieb genommen werden. Im Januar dieses Jahres kamen zudem zwei Frauen auf Schümann zu, die ein gastronomisches Angebot in unmittelbarer Nähe des Kinderspielplatzes schaffen möchten. „Beide Anfragen sollen nebeneinander geprüft werden“, sagt Schümann.

Die Beleuchtung soll modernisiert werden. Foto: Simon Janßen