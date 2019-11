Planungspolitiker Karl Heinz Baum : „Neuss ist schöner geworden“

Neuss Seit 20 Jahren leitet der CDU-Ratsherr aus Hoisten den Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung (APS). Am Freitag wird er im Stadtrat geehrt.

Karl Heinz Baum (80, CDU) ist streitbar. Den Gestaltungsbeirat lehnte die Stadtverwaltung ab, dennoch setzte er ihn mit Hilfe der FDP durch. Seit 2011 begleiten externe Architekten und Stadtplaner nun konstruktiv-kritisch Neusser Großprojekte. Ein Jahr später war es erneut Baum, der interfraktionell gegen den Willen von Ex-Bürgermeister Herbert Napp den Masterplan „Neuss an den Rhein“ ermöglichte. Zwei Initiativen, auf die Karl Heinz Baum besonders stolz ist. Inzwischen lasse sich die Verwaltung, so Baum, „in zunehmenden Maße vom Gestaltungsbeirat fachlich“ beraten. Und auch der Masterplan sei aktuell. Ideen aus dem Gutachten tauchten seitens der Verwaltung verstärkt auf, „die diese uns jetzt zur Realisierung vorlegen“.

Wird in Neuss über Planen und Bauen gesprochen, fällt schnell der Name Baum. Die Stadtverordnete aus Hoisten leitet seit 20 Jahren den Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung (APS), so auch am Donnerstagabend. Am Freitag wird er während der Ratssitzung für sein langjähriges Engagement geehrt.