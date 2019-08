Zwei CDU-Promis aus Neuss im Machtkampf : Hamacher will Welsink Wahlkreis abjagen

Neuss CDU-Vize Andreas Hamacher will in den Kreistag. Er strebt seine Kandidatur im Stadion-Wahlkreis an, den zuletzt drei Mal Dieter Welsink für die CDU direkt gewann. Der Kampf der Alpha-Tiere. Welsink ist Chef der CDU im Kreistag.

Ludger Baten Von Ludger Baten

Der Neusser CDU steht ein massiver Machtkampf ins Haus. Noch während die Stadtpartei mitten im internen Wahlkampf um die Bürgermeister-Kandidatur steht, tut sich urplötzlich eine zweite Sollbruchstelle auf. Andreas Hamacher (37), Neusser CDU-Vize, will in den Kreistag. Für seine Bewerbung hat er just jenen Wahlkreis mit dem Stadionviertel als Zentrum in den Blick genommen, den seit 2004 drei Mal Dieter Welsink (61) gewann. Pikant: Als Herausforderer greift Hamacher mit Welsink den Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion an. Seine Pläne hat Hamacher dem Neusser Parteivorstand vorgetragen.

Andreas Hamacher (37) sieht „Optimierungspotenzial“. Archivfotos (2): Woi. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Mit Partei-Vize und CDU-Chef im Kreistag bekriegen sich überraschend zwei hochrangige Christdemokraten aus Neuss. Die erste Attacke von Hamacher kontert nun Welsink. Er kündigt seine Kandidatur für den stellvertretenden Parteivorsitz in Neuss an. Sein Ziel sei es, die Arbeit von Kreis- und Stadtpolitik auch künftig eng zu verzahnen. Das sei notwendig, da er im nächsten Jahr nicht mehr für den Stadtrat kandidieren werde. Damit zielt Welsink auf Hamacher, der stellvertretender CDU-Vorsitzender ist. Als „völlig überflüssig“ bezeichnet Jürgen Brautmeier die personelle Auseinandersetzung. Er hätte sich „eine andere Lösung gewünscht“, sagt der Chef der Neusser CDU.

Dieter W. Welsink (61) sieht eine „starke Leistungsbilanz“. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Info Zwei CDU-Bewerber aus der Neusser City Dieter Weilsing Geboren 1957 in Marl, aufgewachsen in Dormagen, lebt mit seiner Familie in der Neusser City. Er war 1979 Weltmeister im Zweier-Canadier. Der Unternehmer ist Chef der Medicoreha und promovierte 2018. Andreas Hamacher Geboren 1982 in Neuss, wuchs auf der Bauerbahn auf und lebt heute in der Neusser Innenstadt. Der promovierte Jurist arbeitet in einer Kanzlei in Köln. Er ist musisch begabt, nutzt kulturelle Angebote.

Zehn Wahlkreise für den Kreistag gibt es in Neuss; fünf muss die CDU für die Wahl im Herbst 2020 mit neuen Kandidaten besetzen. Gleichwohl hat sich Hamacher den „besetzten“ Stadion-Wahlkreis ausgesucht, „weil ich in dem Wahlkreis aufgewachsen bin und auch heute noch wohne“. Der promovierte Jurist, der bereits zehn Jahre dem Stadtrat angehörte, sagt auch: Dieter Welsink verfüge über viele Stärken, aber die konkrete Betreuung der Wähler im Wahlkreis habe „Optimierungspotenzial“.

Der herausgeforderte Welsink versucht, Gelassenheit auszustrahlen: „Der Wettbewerb gehört zur Politik. Davon lebt die Demokratie.“ Er könne mit einer starken Leistungsbilanz vor Bürgerschaft und Parteimitglieder treten. Er frage sich allerdings schon, warum Andreas Hamacher für seine Kandidatur angesichts von einigen „freien“ Wahlkreisen, sich ausgerechnet für seinen Stadion-Wahlkreis entschieden habe: „Ich komme zu dem Schluss, dass es da eine persönliche Note gibt.“ Womöglich, sagt Welsink, fühle sich Hamacher von ihm bei dessen Bewerbung, Europa-Kandidat der CDU am Niederrhein zu werden, nicht ausreichend unterstützt.

Persönliche Motivation für seine Bewerbung weist Hamacher zurück. Er wolle dort antreten, wo er sich „heimisch“ fühle. Er greife auch niemanden an, sondern biete den Mitgliedern im Aufstellungsverfahren nur eine „echte Alternative“ an. In seinen Augen handele es sich um einen „ganz normalen Prozess“.