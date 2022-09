Parteitag in Neuss : CDU plant zwei neue Ortsverbände

Parteitag in Neuss

Stefan Müller will Herausforderungen Gnadentals anders begegen. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Mitglieder in Gnadental und Grimlinghausen wollen Politik anders organisieren. Zur Mitgliederversammlung am Dienstag liegen zwei Anträge zur Neugründung weiterer Ortsgruppen vor.

Die CDU-Parteibasis wird neu organisiert. Eine entsprechende Absichtserklärung aus dem vergangenen Jahr will der CDU-Parteivorstand um Jan-Philipp Büchler jetzt Taten folgen lassen. Zur Mitgliederversammlung am Dienstag, 13. September, liegen zwei Anträge zur Neugründung weiterer Ortsgruppen in Grimlinghausen und Gnadental vor.