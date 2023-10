Vorstandswahl der CDU Neuss Zwei gegen den Frust der Partei

Kostenpflichtiger Inhalt Der erhielt aber auch so nur 52,9 Prozent Zustimmung – was mehr eine Hypothek darstellt, als Rückhalt bedeutet. Faktisch ging es aber nicht nur um Stucke gegen Kaster – sondern um beide gegen den Frust in weiten Teilen der Partei. Diese Mitglieder hatten ganz offensichtlich auf Jan-Philipp Büchler gesetzt und strafen nach dessen Rückzug Stucke als Königsmörder ab.