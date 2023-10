CDU Neuss hat gewählt Stolperstart von Axel Stucke als Parteivorsitzender

Nach einer langen und in Teilen turbulenten Mitgliederversammlung und einer viel zu kurzen Nacht zeigte sich Axel Stucke am Dienstagmorgen recht hoffnungsfroh. Nur 52,9 Prozent der Mitglieder des CDU-Stadtverbandes hatten für den 55-Jährigen als neuen Parteivorsitzenden gestimmt, 45 von 172 Stimmen gingen an den spontan angetretenen Gegenkandidaten Georg Kaster – und 36 Mitglieder sagten Nein zu beiden.