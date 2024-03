Streit um Umweltpolitik in Neuss CDU sieht Klimabeirat am Ende

Die CDU wertete aber andere Quellen aus. Kostenpflichtiger Inhalt Aus der Begründung von Juliane Wahodes gerade erklärtem Rücktritt, die eine zielführende Arbeit des Beirates nicht erkennen kann, leitet sie eine Bestätigung ihrer eigenen Kritik an dem Gremium ab. Auch die Beiratsprotokolle wurden mit dem Ergebnis analysiert, dass von 17 Mitgliedern nur zwischen neun und elf an den Sitzungen teilgenommen haben – und sich ein Vertreter der Initiative „Fridays for future“ kein einziges Mal hatte blicken lassen. „Offensichtlich sehen weitere Mitglieder des Klimabeirates keinen großen Nutzen in dem Gremium“, sagt Ramakers, der folgert: „Der Beirat muss ein rein fachlich besetztes Expertengremium mit zielgenauem Auftrag werden.“