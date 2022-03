Modernisierung in Neuss : CDU setzt sich erfolgreich für Spielplätze ein

Natalie Goldkamp macht sich für den Spielplatz am Hamtor stark. Foto: CDU Neuss

Neuss/Grimlinghausen Die CDU hat ein waches Auge auf die Kinderspielplätze in der Stadt und deren Zustand. Das belegen aktuell die Beispiele am Hamtorwall und am Werresweg in Grimlinghausen.

Der Spielplatz am Hamtorwall und der daneben liegende Park werden neugestaltet. Die rund 550 Quadratmeter große Fläche bekommt ein Spielangebot für Kleinkinder, berichtet die Stadtverordnete Natalie Goldkam. Auch für Schulkinder werde es demnächst neue Spielgeräte geben. „Ich freue mich, dass unsere Kinder in der Innenstadt eine attraktive Spielfläche erhalten. Für Familien, die die Innenstadt besuchen, lässt sich zukünftig der Einkauf mit dem Besuch eines schönen Spielplatzes verbinden“, sagt Goldkamp, auf deren Initiative die Neugestaltung hin erfolgt. In die nun anlaufenden Detailplanungen sollen auch die Kinder und Jugendlichen des Viertels einbezogen werden.

Der Kinderspielplatz Werresweg, der 1990 mit fast 1700 Quadratmetern Größe angelegt worden war, soll ebenfalls grunderneuert werden. Diese Nahricht brachte der Stadtverordnete Bernd Ramakers aus dem jügsten Jugendhilfeausschuss mit. Die bestehenden Spielelemente seien in die Jahre gekommen und müssten zum Teil ersetzt werden. „Die Planungen werden jetzt von der Fachverwaltung in Auftrag gegeben“, sagt er.

(NGZ)