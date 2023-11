CDU Neuss attackiert Bürgermeister Neustart des Gebäudemanagements gescheitert

Die Entlassung des Geschäftsführers der Gebäudemanagement Kostenpflichtiger Inhalt Neuss und Service GmbH (GMNS) haben die CDU-Vertreter im Aufsichtsrat zwar mitgetragen, mit der Entwicklung des städtischen Tochterunternehmens aber ist die Union alles andere als zufrieden. Ihr Fraktionsvorsitzender Sven Schümann sieht den Neustart des Gebäudemanagements als gescheitert an und Bürgermeister Reiner Breuer in einer Aufklärungspflicht. „Er muss umgehend erklären, wie er das Gebäudemanagement wieder auf Kurs bringen will“, fordert Schümann, der dazu Aussagen zur zukünftigen Organisation der Geschäftsführung wie auch der strategischen Neuaufstellung der GmbH erwartet. Und er fordert, dass Breuer in Sachen Bauvorhaben wieder für mehr Transparenz gegenüber Rat und Fachausschüssen sorgt. „Das GMNS darf nicht länger eine Blackbox bleiben.“