Stefan Berger bei der CDU Neuss Die großen Fünf für das CDU-Wahlprogramm

Seit Februar wurde ergebnisoffen und nicht nur mit Parteimitgliedern diskutiert. So nahm etwa der ADFC die Einladung der Union an, sich im Arbeitskreis Mobilität, den Stucke selbst leitete, aktiv einzubringen. Viel von dem, was in diesen Runden zusammengetragen wurde, hätte man mit dem Hinweis ausblenden können, dass daran schon gearbeitet wird, sagt Stucke. Beispielsweise im Rat. Aber das geschah nicht. Denn für ihn zeige das nun beschlossene Papier auch, „dass das außerhalb der Fraktion nicht ankommt“, also selbst von Parteimitgliedern nicht wahrgenommen wird, was schon in Arbeit ist.