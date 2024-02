CDU Neuss Ioannis Douvartzidis wird Wahlkreisbetreuer

Die SPD hat ihre 29 Wahlkreisbetreuer in einer Veranstaltung geschlossen präsentiert, die Kostenpflichtiger Inhalt CDU tut dies nach der Salami-Taktik. Nachdem im September drei Neueinsteiger in dieser Funktion vorgestellt wurden, geht nun Ioannis Douvartzidis als vierter Neuer ins Rennen. Der Vorstand hatte den 49-Jährigen bereits im Dezember nominiert, der sich nun daran macht, in der Nachfolge von Dagmar Betz bis zur Kommunalwahl 2025 den Wahlkreis Berliner Platz zu beackern. Am Samstag will er sich von 10 bis 13 Uhr an der Ecke Further Straße und Burgunderstraße an einem Infostand persönlich vorstellen – mit einem Kandidatenbrief, der ihn als gebürtigen Nordstädter, Vater einer fünfjährigen Tochter und Sappeur der Further Schützen ausweist. Douvartzidis ist im Vorstand des Ortsverbandes Nordstadt und seit Oktober auch Beisitzer im Vorstand des CDU-Stadtverbandes. Aktiv ist er zudem im Wirtschaftsausschuss des Rates.