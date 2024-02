CDU Neuss bereitet sich auf Kommunalwahl vor In Werkstattgesprächen Politik mitgestalten

Dazu zählt die Union mangelhafte Sauberkeit im Stadtbild, eine „fehlende Sicherheit an manchen Orten“, teils desolate Schulen aber auch ein, so wörtlich, „ideologisches Chaos in der Verkehrs- und Wirtschaftspolitik“. An diesen Themen will die Partei daher in den kommenden Wochen arbeiten und lädt Interessierte zum Mitmachen ein.