Schulfrieden in Neuss CDU fordert Notlösungen für Gymnasien

Kostenpflichtiger Inhalt Denn wie schon vor zwei Jahren war der Run auf die Gymnasien größer, als die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze. Die in vergangenen Jahren von der Verwaltung oft gehörte Aussage, dass vielleicht nicht jedes Kind an der Schule seiner Wahl unterkommt, aber auf jeden Fall an einer Schule der gewünschten Schulform, war so nicht zu halten. Erst die Intervention des Bürgermeisters, der bei der Bezirksregierung die Einrichtung einer siebten Eingangsklasse am Gymnasium Norf erreichen konnte, stellte den Schulfrieden wieder her.