Arbeitskreis Europa der CDU Neuss Berichte aus einem Land im Krieg

Ron Brinitzer, Schatzmeister von Chaverut, setzte die mehr als 1400 Ermordeten des Terrorangriffs bei neun Millionen Israelis in Relation zu den Toten der islamistischen Anschläge am 11. September 2001 auf das World Trade Center in den USA: „Das ist, als wären in New York 50.000 Menschen gestorben.“ Der Glaube vieler Juden, in Israel sicher zu sein, sei tief erschüttert, sagte er. Gerade deshalb brauche Israel dringend unsere Solidarität.