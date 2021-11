CDU im Rhein-Kreis Neuss : Besuch beim „Altmeister“ Heinz-Günther Hüsch

Neuss Wenn sich derzeit CDU-Mitglieder treffen, dann geht es auch im Privaten schnell um den Zustand der Partei. Das erlebte Marco Meuter vom Stadtverband Dormagen, als er Heinz-Günther Hüsch besuchte. Gekommen war er aber wegen etwas ganz anderem.

Ursprünglich wollte Marco Meuter, Geschäftsführer des CDU-Stadtverband Dormagen, nur einige Souvenirs aus früheren Wahlkampfzeiten bei dem langjährigen Bundes- und Landespolitiker Heinz-Günther Hüsch in Neuss abholen. Doch der Besuch beim „Altmeister“ entwickelte sich sehr zügig zu einem regen Austausch über vergangene und heutige Zeiten. So erinnert sich Hüsch noch sehr gut an die aktive Zeit mit Klaus Meuter, dem Vater seines Gastes. Während der Bundestagswahlkämpfe 1976 und 1980 fuhr man mit einem umgebauten VW-Bulli über die Dörfer zu Wahlständen, wie etwa am Nievenheimer Bahnhof, wo man um 6 Uhr in der Frühe die Bürger mit Kaffee und Brötchen versorgte. Hüsch: „Es war eine wunderbare Zeit mit vielen schönen Erinnerungen.“