Sommerempfang der CDU Neuss Berger betont bei CDU-Empfang die Bedeutung europäischer Einigkeit

Für Jan-Philipp Büchler ist dieser gesellschaftlich breite Ansatz der Kern der CDU: „Unsere Partei ist mitten im Leben. Wir sind Sportler, Schützen, Karnevalisten, engagieren uns in Sozialverbänden, den Kirchen, in der Kultur und in Bürgerinitiativen“, zählte er auf. Dieses enge Zusammenwirken in Gemeinschaft sei die Grundlage für den Zusammenhalt innerhalb der CDU und auch dafür, „unsere Stadt nach vorne zu bringen.“