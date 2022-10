Antrag der CDU Neuss : Ein Ausweis aus dem Automaten

Grevenbroicher wie Thomas Eick können ihren neuen Ausweis an einem Automaten abholen. Das wünscht sich die CDU auch für Neuss. Foto: Kandzorra, Christian

Neuss Die CDU will den Bürgerservice auch digital ausbauen und setzt auf Terminals. Dabei setzen die Christdemokraten auf ein Beispiel aus einer Nachbarstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

In Grevenbroich können die Bürger seit Februar bestellte Ausweisdokumente abholen, wann immer sie wollen. Ohne einen Termin machen zu müssen – und rund um die Uhr. Möglich macht das ein Ausweisterminal, in dem fertige Reisepässe oder Personalausweise hinterlegt werden und der sich mit einem Zugangscode öffnen lässt. Die Neusser CDU schaut nicht ohne Neid auf diese Errungenschaft, die es auch in Neuss geben soll. Bürgerfreundlich, nennt der Stadtverordnete Thomas Kaumanns den Service. Und vielversprechend. „Wir wollen uns näher anschauen, wie ein solcher Automat die Arbeitsabläufe im Rathaus beeinflusst.“ Und ob er das Personal im Bürgeramt entlastet.

Einen entsprechenden Prüfauftrag hat die CDU-Fraktion jetzt formuliert und an den Hauptausschuss adressiert, der am 27. Oktober tagt. Diesen verbindet sie mit der Nachfrage, was denn eigentlich aus dem schon 2019 in Aussicht gestellten Serviceterminal geworden ist. „Das scheint irgendwo stecken geblieben zu sein“, stellt Kaumanns fest.