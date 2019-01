Vorschläge zum Bezirksvorstand: CDU-Kreisvorsitzender kann Kandidatin nicht durchsetzen

Rhein-Kreis Im neuen Bezirksvorstand der CDU, den die Delegierten der sechs Kreisverbände am 22. Januar zu wählen haben, wird der Rhein-Kreis nur durch Vertreter des Stadtverbandes Neuss repräsentiert. Der Versuch des Kreisvorsitzenden Lutz Lienenkämper, im Kreisvorstand am Dienstagabend die Nominierung von Ann-Kathrin Küsters aus Korschenbroich durchzusetzen, scheiterte.

Die Basis, so übersetzt Andreas Hamacher das Votum, lehne es zunehmend ab, „dass Personalentscheidungen von oben vorgegeben werden“.

Der Kreisvorstand darf Personalvorschläge für den stellvertretenden Vorsitzenden und zwei Beisitzer machen. Hermann Gröhe MdB galt als gesetzt, soll „Vize“ des Bezirksvorsitzenden Günter Krings bleiben. Beisitzer im Bezirksvorstand sollen Hamacher und Jörg Geerlings MdL werden. Beide erhielten sieben von zwölf Stimmen, Küsters nur fünf. Geerlings gehört dem Gremium schon seit zwölf Jahren an und freut sich über das Votum ebenso wie Hamacher, der sich zuletzt erfolglos bemüht hatte, Bewerber der CDU Niederrhein für die Europawahl zu werden. Er habe „Spaß an Themen der euro-regionalen Zusammenarbeit“ und war schon in der Jungen Union auf Bezirksebene tätig.