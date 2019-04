Podiumsdiskussion in Neuss : Mehr Finanzkompetenz gegen die Schuldenfalle

Neuss Die Wirtschaft boomt seit Jahren und dennoch geraten immer mehr Menschen in die Schuldenfalle. Wie kann das sein? Der CDU-Abgeordnete Jörg Geerlings sprach mit Experten über die Ursachen von Überschuldung.

Diese Frage beschäftigt Jörg Geerlings. Der Landtags-Abgeordnete holte jetzt Profis in die CDU-Geschäftsstelle, um der Sache auf den Grund zu gehen. André Becker von der Creditreform Neuss-Düsseldorf bestätigte die gute wirtschaftliche Lage: „Der letzte Geschäftsklima-Index hat das Allzeit-Hoch nur knapp verpasst.“ Chris Proios von der „Creditreform Konjunkturforschung Regional“ bestätigte die Zunahme der Überschuldungsquote. Im Rhein-Kreis Neuss galten 2018 genau 10,62 Prozent der Menschen als überschuldet. In Nordrhein-Westfalen liegt die Quote bei 11,69 Prozent. „Arbeitslosigkeit ist nach wie vor der wichtigste Auslöser für eine Überschuldung“, erklärte Proios. Weitere Gründe seien Erkrankung, Sucht, Unfälle und in zunehmendem Maße unwirtschaftliche Haushaltsführung. Auffällig ist, dass Menschen bis Mitte 30 mit ihrem Einkommen oft nicht auskommen. Der 60-Jährige hält neben mehr Insolvenz- und Schuldnerberatung auch Investitionen in eine gute Bildung für erforderlich. Die Statistiken zeigen nämlich, dass Hauptschüler häufiger Probleme mit Schulden haben als Menschen mit höherer Bildung.