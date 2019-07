CDU in Neuss : Eine Sondersitzung soll das Jugendparlament retten

CDU in Neuss

Die große Besucherzahl an dem Informationsabend zu Gewerbegebieten im Süden zeigt der CDU: Bürger müssen stärker beteiligt werden. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Die Stadtverwaltung meint es nicht ernst (genug) mit der Beteiligung von Bürgern und jungen Menschen. Das behauptet die CDU. Und sie wehrt sich dagegen, dass die Verwaltung das Thema Jugendparlament „tottrampeln“ will.

Ein wichtiges Möbelstück im Rathaus ist nach Überzeugung der CDU die lange Bank. Auf die hat die Verwaltung nicht nur die Verbesserung der Bürgerbeteiligung geschoben und damit nach Überzeugung von Sven Schümann durch Nichtstun einen Ratsbeschluss ignoriert. Nein, auf diesem „Möbel“ liegt auch der Auftrag, an einem Konzept zur Stärkung der politischen Mitwirkungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen zu erarbeiten. Und fast wäre die „lange Bank“ für das Thema „Jugendparlament“ zur Endstation geworden.

Im März hatte der Jugendhilfeausschuss auf Antrag der FDP einen fünf Punkte zählenden Prüfauftrag beschlossen, der zum Einstieg in das Thema Mitwirkung dienen soll. Einziges greifbares Ergebnis war allerdings bislang nur die Mitteilung der Verwaltung, dass es an den personellen Ressourcen dafür fehlt. Und angesichts der „politischen Vorgabe zur restriktiven Stellenbewirtschaftung“, wie es die Verwaltung ausdrückt, und der Personalkosten in Höhe von 63.000 Euro jährlich, kommt man im Rathaus zu dem Schluss: „Die zusätzliche Aufgabe wird nicht wahrgenommen werden können.“