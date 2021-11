Angebot in Neuss : CDU fordert mehr Geld für Tageseltern

Angebot in Neuss

Neuss Außerdem soll pro Kind ein Corona-Ausgleich von 100 Euro als Zeichen der Wertschätzung gezahlt werden. Das Geld solle, so die CDU, pauschal und ohne Nachweis ausgezahlt werden.

Tagesmütter und -väter sollen in Zukunft für ihre Arbeit mehr Geld bekommen. Dafür will sich die CDU einsetzen. Sie möchte allen Tageseltern, die über das Jugendamt vermittelt werden, einen Corona-Ausgleich zahlen und außerdem die Stundensätze erhöhen.

„Tagesmütter und Tagesväter leisten eine sehr wertvolle Arbeit. Sie betreuen in Neuss rund 500 Kinder und sorgen dafür, dass deren Eltern Familie und Beruf miteinander vereinbaren können. Damit sind Tagespflegepersonen ein ganz wichtiger Beitrag zu einer familienfreundlichen Stadt“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Thomas Kaumanns (CDU). Seine Fraktion will deshalb die Arbeitsbedingungen in der Kindertagespflege verbessern.