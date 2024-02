Christdemokaten im Rhein-Kreis Neuss beraten Etat 2024 CDU will Förderschulen mit Neubau im Hammfeld entlasten

Mit der Entscheidung für den Neubau auf dem Kreis-Grundstück im Hammfeld stellt sich auch die Frage nach der Nutzung der Gebäude oder Grundstücke der Schule am Nordpark und des früheren Schwann-Kollegs an der Lahnstraße – zum 1. Februar verschmolzen mit dem Spee-Kolleg an der Paracelsusstraße. In der Vergangenheit gab schon Ideen für einen Grundstückstausch zwischen Rhein-Kreis und Stadt. Ladeck kann sich vorstellen, einen der Standort in Zukunft für Wohnungsbauprojekte zu nutzen. In welcher Trägerschaft ein solches Projekt realisiert werden könnte, sei noch zu prüfen. Dabei könne beispielsweise der Neusser Bauverein eine Rolle spielen oder auch der Kreis mit seiner Servicegesellschaft für den Wohnungsbau selbst aktiv werden. Allerdings ist derzeit offen, ob die Stadt Neuss nicht auch noch Raumbedarf für ihre Schulen hat.