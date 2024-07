Brandbrief von Hermann Gröhe und Ansgar Heveling CDU-Abgeordnete im Rhein-Kreis Neuss fordern deutsch-niederländisches Polizeizentrum

Die jüngsten Sprengungen, Entführungen und Folterungen der Kostenpflichtiger Inhalt niederländischen „Mocro-Mafia“ in Nordrhein-Westfalen sowie die zahlreichen Aufgriffe von mit Haftbefehl gesuchten Straftätern und Schleusern an der deutsch-niederländischen Grenze infolge verstärkter Grenzkontrollen zur Fußball-Europameisterschaft zeigen nach Ansicht der beiden CDU-Bundestagsabgeordneten Hermann Gröhe und Ansgar Heveling einmal mehr: Der deutsch-niederländische Grenzraum entwickelt sich zu einer immer größeren Drehscheibe für verschiedenste kriminelle Aktivitäten. Selbst das japanische Außenministerium hätte vor einigen Tagen seine Mitbürger vor dem anhaltenden Drogenkrieg in Nordrhein-Westfalen gewarnt, der von der „Mocro-Mafia“ geführt werde.