Reaktionen auf Hermann Gröhes Kandidaturverzicht CDU Neuss ergreift die Initiative für die Gröhe-Nachfolge

Die Kostenpflichtiger Inhalt Nachricht von einem Kandidaturverzicht Hermann Gröhes war kaum Stunden alt, da hatte Axel Stucke schon die Initiative an sich gerissen. In einer Mail an die CDU-Vorsitzenden im Bundestagswahlkreis 108 lud der Neusser Stadtverbandsvorsitzende diese ein, sich bald zusammenzusetzen und das Vorgehen in puncto Nachfolgeregelung zu besprechen. Als größter Stadtverband im Rhein-Kreis werde man das Verfahren federführend betreiben, sagt Stucke und fügt hinzu: „Wir werden als Neusser auch einen Vorschlag machen.“