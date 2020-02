Bundes-CDU sucht neuen Vorsitzenden : Neusser CDU-Delegierte unterstützen Armin Laschet

Neuss Drei Delegierte darf der CDU-Stadtverband zum Bundesparteitag nach Berlin entsenden, um einen Parteivorsitzenden zu wählen. Wäre das Votum von Hermann Gröhe MdB, Jörg Geerlings MdL und dem Parteivorsitzenden Jürgen Brautmeier repräsentativ, könnte Armin Laschet mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit rechnen.

Nur Brautmeier ist nicht festgelegt. „Ich würde Armin Laschet gerne als Ministerpräsident behalten“, gibt er zu. Laschet hatte am Dienstag seine Kandidatur öffentlich gemacht. Er tritt im Team mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an, der ihn als stellvertretender Vorsitzender unterstützen möchte. Neben Norbert Röttgen, der seine Kandidatur schon in der Vorwoche erklärt hatte, meldete am Dienstag auch der ehemalige Bundestags-Fraktionsvorsitzende Merz Führungsanspruch an.

Obwohl er am Dienstag seinen 59. Geburtstag feierte, sah sich Gröhe daheim die Auftritte der Bewerber vor der Hauptstadtpresse im Fernsehen an. Laschet nannte er anschließend „ein starkes Angebot für die Zukunft unseres Landes“. Dem Ministerpräsidenten attestiert er Führungs- und Integrationskraft was die Breite der Themen in der CDU angeht. Und er zeige in einer Situation, „in der die Gesellschaft unter politischen Fliehkräften und Polarisierung leidet“, die Fähigkeit zu zeigen, dass Zusammenhalt wichtig ist – und geht. Gröhe unterstützt Laschet auch deswegen, weil diesen von den anderen Bewerbern unterscheidet, dass er „Führungskraft mit dem Willen zum Mannschaftsspiel verbindet“. Geerlings findet vor allem die Teamlösung Laschet/Spahn spannend. Bei der letzten Vorsitzendenwahl habe er für Merz optiert, gibt er zu, doch jetzt will er für Laschet stimmen. Das auch in der Meinung, dass Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur zusammengehören. Brautmeier glaubt zwar, dass Laschet am besten integrieren kann. Allerdings werde er von vielen mit einer Fortsetzung des Kurses von Angela Merkel gleichgesetzt, heißt es in seinem „Blog der Republik“.