Nominierungs-Parteitag in Neuss : CDU Holzheim/Grefrath nominiert seine Kandidaten für den Stadtrat

Thomas Nickel (72) strebt eine Kandidatur in Holzheim an. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Thomas Nickel und Rolf Knipprath sollen auch bei der nächsten Kommunalwahl in Holzheim beziehungsweise Grefrath für die CDU antreten und im besten Fall ihre Ratsmandate verteidigen. Die Mitglieder des Ortsverbandes Holzheim/Grefrath nominierten die beiden alten Kämpen als Kandidaten für die Stadtratswahl am 13. September 2020 und geben damit auch ihr Votum für die Aufstellungsversammlung des CDU-Stadtverbandes ab.

Der 72-Jährige Nickel gehört dem Stadtrat seit 1984 an und hat das Ratsmandat in Holzheim immer direkt geholt. 2015 war er zudem Bürgermeisterkandidat der CDU, unterlag aber Reiner Breuer von der SPD deutlich. Unter dem Eindruck dieser Niederlage gab er zunächst sein Amt als stellvertretender Bürgermeister auf, kündigte aber auch an, die Aufgabe im Stadtrat bis zum Ende der Wahlzeit ausüben zu wollen. Aus Respekt vor dem Wählervotum. Was danach kommen würde, ließ er lange offen.