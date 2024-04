Antrag an den Rat der Stadt Neuss Ein Masterplan für Grimlinghausen

Die Rheingemeinde Grimlinghausen neu denken: Das verlangt die CDU schon seit Jahren für den stark gewachsenen Ortsteil am Rhein. Nun will sie Nägel mit Köpfen machen. Knapp zwei Jahre, nachdem der Stadtverordnete und CDU-Ortsvereinsvorsitzende Berd Ramakers ein erstes Konzept vorgestellt hat, gießt die CDU das Projekt in einen Antrag, der den Rat am 26. April beschäftigen wird. Inhalt: neue Schule, neue Sportanlage – und eine Aufwertung des Reckbergs im Südosten des Stadtteils.