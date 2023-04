Ladenzentrum auf Industriebrache CDU drängt auf raschen Baubeginn für Ladenzentrum Gnadental

Die CDU Gnadental platziert sich am heutigen Mittwoch, 5. April, von 10 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt im Ladenzentrum am Artur-Platz-Weg – und Zulauf dürfte ihr sicher sein. Denn nach dem Ausstieg des Projektentwicklers Ten Brinke aus dem Neubauvorhaben auf dem Etex-Gelände droht sich auch der Bau eines dort geplanten Nahversorgungszentrum durch einen zweiten Investor weiter zu verzögern. Das aber will die Union im Ort so nicht hinnehmen. „Endlich mal anfangen“ ist ihre Forderung.