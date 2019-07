Bürgermeisterwahlkampf in Neuss : CDU-Bewerber in vier Diskussionen gefordert

Neuss In der CDU hat ein interner Wahlkampf begonnen. Gesucht wird der oder die Bewerber(in) für die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr. Bevor die Mitglieder am Montag, 30. September, im Dorint-Kongresshotel in Urwahl über diese Personalie zu entscheiden haben, müssen sich Bärbel Kohler, Sebastian Rosen und Jan-Philipp Büchler als bisher bekannte Bewerber in vier Podiumsdiskussionen stellen.

Zwei Mal ist der CDU-Stadtverband Gastgeber, die anderen Runden werden von der Jungen Union und der CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) verantwortet. Dabei sei darauf geachtet worden, sagt der Fraktionsgeschäftsführer Marcel Stepanek, dass diese Veranstaltungen über das Stadtgebiet verteilt stattfinden. Reine Podiumsdiskussionen sollen die Treffen nicht werden, denn auch die Mitglieder sollen Fragen stellen können. Den Auftakt macht der Stadtverband am Mittwoch, 4. September, ab 19 Uhr im Lokal „David´s im Engels“ in Weckhoven. Die MIT ist am 10. September, ab 12.30 Uhr Gastgeber (voraussichtlich in der Bürgergesellschaft), die JU plant für den 13. September, 19 Uhr im „Schwatte Päd“. Diese Veranstaltungsorte können sich noch ändern. Fix ist die Abschlussrunde am 24. September, ab 20 Uhr im Papst-Johannes-Haus.

