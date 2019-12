Intendantin des RLT Neuss : „Ich zwinge niemanden zu einer Rolle“

Info

Werdegang Caroline Stolz wurde 1977 in Bonn geboren, hat Theaterwissenschaft, Film- und Fernsehwissenschaft, Sozialpsychologie, EDV und Wirtschaftsenglisch an der Ruhr-Uni Bochum und Kunstgeschichte und Germanistik an der Uni Bonn/Köln studiert. Sie spielt Klavier, Schlagzeug und Blockflöte, war ab 2004 Hausregisseurin am Staatstheater Wiesbaden und von 2008 bis 2014 die Leiterin der dortigen Spielstätte Wartburg.

Inszenierungen Die Liste ihrer Arbeiten umfasst Klassiker wie Shakespeare oder Goethe ebenso wie neuere Arbeiten von Robert Wilson und Tom Waits. Seit 2000 ist sie als Regisseurin tätig, hat unter Martin Beilharz ihre erste Komödie inszeniert.

Chefin Bevor Stolz Intendantin des RLT wurde, war sie Künstlerische Direktorin für Oper und Schauspiel am Theater Pforzheim (2014 bis 2017) und Interimistische Schauspieldirektorin am Theater Trier (017/18).