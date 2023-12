Fachtag der Neusser Caritas „Bin ich zu dick?“ – Essstörung und Sucht in jungen Jahren

Auf das Merkmal der Überforderung verwies auch Ulrich Frischknecht. Der Professor für Sucht- und Persönlichkeitspsychologie an der Katholischen Hochschule NRW in Köln beleuchtete das Thema „Sucht im Jugendalter“. Der Psychologe hinterfragte, ob denn nicht vielmehr „wir“ als „die“ das eigentliche Problem darstellen. „Ich nehme häufig wahr, dass das Umfeld sehr despektierlich über Suchterkrankte redet und mit dem Finger auf sie zeigt.“ Hierdurch entstehe eine Abgrenzung – mit Ergebnis, dass an die betroffenen Menschen kaum noch ein Rankommen ist und sie sich in ihrem Schicksal alleingelassen fühlen.