Nach Corona-Pause in Neuss : Caritas-Kaufhaus kehrt in den Normalbetrieb zurück

Caritas-Kaufhaus kehrt in den Normalbetrieb zurück

Nach Corona-Pause in Neuss

Neuss Das Caritas-Kaufhaus in Neuss ist etwas Besonderes: Denn zum einen werden dort auf 1700 Quadratmeter Verkaufsfläche günstige gebrauchte Möbel, Kleider sowie allerlei Hausrat angeboten, zum anderen hilft es Langzeitarbeitslosen, sich wieder an die Arbeit zu gewöhnen.

Zusätzlich qualifizieren sie sich weiter und verbessern damit ihre Chance auf dem Jobmarkt. In den Hochzeiten der Corona-Krise, war das Kaufhaus an der Schulstraße allerdings geschlossen. Ab Samstag, 25. Juli, kehrt das Kaufhaus in den Normalbetrieb zurück – und ist nicht nur werktags von 10 bis 18 Uhr, sondern auch samstags von 9.30 bis 13 Uhr geöffnet.