Arbeitslosenfrühstück der Caritas in Neuss : Zum Brötchen auch mal ein Jobangebot

Neuss Die Caritas Neuss lädt Arbeitslose freitags vormittags zum Frühstück ein. Zutritt hat auch, wer keine Beratung wünscht. Aber manchmal hat das Caritas-Team nicht nur Rat sondern sogar Jobs im Angebot.

Brötchen, Eier, frischen Kaffee, Aufschnitt, Obst und vielleicht sogar ein passendes Stellenangebot – finden die Gäste im neuen Café „ARLO“. Das Projekt des Caritas-Verbands im Rhein-Kreis Neuss richtet sich an Menschen, die aktuell arbeitslos sind. Sie erhalten freitags vormittags ein kostenloses Frühstück, professionelle Hilfe und Gelegenheit, sich mit Menschen in ähnlichen Situationen auszutauschen. „Die Idee ist es im Rahmen eines Cafébetriebs die Leute in ungezwungenem Ambiente aus der Isolation und in den Austausch zu bringen“, sagt Marc Cebulla , Leiter des Psychosozialen Diensts der Caritas Neuss.

Das Café „ARLO“ als neues Projekt des Fachbereichs „Arbeit und Beschäftigung“ des Caritasverbands findet seit Januar statt im Café „Ons Zentrum“ an der Rheydter Straße. Vor Ort helfen sozialpädagogische Fachkräfte der Caritas bei der Jobsuche und vermitteln Betroffene bei Bedarf auch an andere Fachdienste. „Wir hoffen, dass sich die Menschen, die zu uns kommen, durch den Austausch mit anderen motivieren, über ihre berufliche Perspektive neu nachzudenken und wir ihnen Impulse für die Stellensuche an die Hand geben können“, erklärt Cebulla. Die Sozialpädagogen, die an den Cafétischen Unterstützung anbieten, „haben tagtäglich mit Arbeitslosen zu tun und kennen den Stellenmarkt in der Region“, sagt Cebulla. Offene Stellenangebote gebe es im Rhein-Kreis-Neuss aktuell beispielsweise in den Bereichen Lager und Logistik oder in der Pflege. „Wir haben gute Kontakte, etwa zu unseren eigenen Seniorendiensten.“ Auch innerhalb des Caritas-Verbands seien bisweilen Stellen ausgeschrieben, auf die die Fachkräfte aufmerksam machen können.