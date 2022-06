Kultur in Neuss : Capella Quirina präsentiert erneut ein Nachtkonzert

Neuss Knapp 100 Zuhörer lauschten Samstagnacht einer ganz besonderen Darbietung in der Quirinusbasilika. Deutlich wurde, warum das Ensemble zu den besten Kammerchören in NRW gehört.

Zunächst das achtstimmige „Magnificat“ des russisch-amerikanischen Spätromantikers Sergej Rachmaninoffs, das auch in einer englischen Adaption aus seiner „Nacht-Vesper“ auf uralten orthodoxen Gesängen beruht. Der Chor bewies sogleich, warum er zu den besten Kammerchören in Nordrhein-Westfalen gehört: Fünf mächtige Bässe intonieren, alle Stimmen preisen die Mutter Gottes, der Sopran bleibt auch in extremen Höhen lupenrein. Am Ende steht das „Magnificat a sei voce“ von Claudio Monteverdi für sechs Stimmen und Basso continuo (Orgel: Hans-Jakob Gerlings, Kontrabass: Thorsten Drees).