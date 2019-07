Raketenstation Neuss : Café auf der Raketenstation wird eröffnet

Blick in das neue Café Biemel auf der Raketenstation. Foto: Stiftung Insel Hombroich

Neuss Die Raketenstation hat wieder ein Café

Untergebracht ist das Café gegenüber dem alten Standort, geich hinter dem Toreingang zur „Rakete“, nur auf der linken Seite. Dafür wurde die Baracke, in der manches Mal schon Gastkünstler gearbeitet hatten, komplett umgerüstet. Es gibt eine kleine Küche, das Mobiliar ist auf hombroichtypische Art gehalten. Das Café hat in der Regel freitags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr und an Feiertagen geöffnet.