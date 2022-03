Sport in Neuss : BVW droht mit Ausstieg aus der Mitverantwortung

Sport in Neuss

Weckhoven Ein ganzer Verein fühlt sich von der Stadt gemobbt. Zehn Mal, so rechnet Robert Meyen als Vorsitzender des Ballsport-Vereins Weckhoven (BVW) vor, habe die Verwaltung in den vergangenen Monaten im Streit um Termine gegen den BVW und für den ebenfalls auf der Bezirkssportanlage heimischen ASC der „Gladiators“ entschieden.

Angesichts dieser großen Zahl zu dokumentierender Fälle glaubt Meyen nicht an Zufall. Und weil es für seinen BVW offenbar nicht von Vorteil ist, Heimrecht auf der Anlage zu haben, will er die 2011 mit der Stadt geschlossene Mitverantwortungs-Vereinbarung aufkündigen. Und das fristlos.

Die Stadt weist den Vorwurf einer einseitigen Parteinahme zurück. „Wir sind stets darum bemüht, die Sportvereine gleichrangig zu behandeln und in diesem besonderen Fall beiden Vereinen gerecht zu werden“, erklärt Marc Bohn von der Pressestelle. Dazu gehöre auch, im Gespräch Lösungen zu finden, sodass beide Vereine ihre Veranstaltungen durchführen können, gegebenenfalls auch zeitgleich. Aufgrund der Größe der Anlage und der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Spielfelder sei das möglich.

Die Konkurrenzsituation der beiden Clubs entstand, als sich im November 2019 die meisten Mitglieder der American Football-Abteilung vom BVW abspalteten und den ASC gründeten. Weil die Anlage an der Karl-Goerdeler-Straße entsprechend dem Sportentwicklungskonzept zum Schwerpunkt für American Sports entwickelt werden soll, scheiterte der BVW mit der Absicht, die Konkurrenz von der Sportanlage Weckhoven zu verdrängen. Nun schickt sich der BVW wieder an, selbst eine Football-Abteilung aufzubauen und ab 2023 eigene Mannschaften zum Ligabetrieb zu melden. Das sieht Meyen von der Stadt, die zum Beispiel den Mitte Februar mitgeteilten Termin für ein Probetraining am heutigen Samstag anderweitig vergab, hintertrieben.