American Sports in Neuss : BV Weckhoven kündigt Vertrag mit der Stadt fristlos

Neuss Der Ballsport-Verein Weckhoven (BVW) will nicht länger Hausherr auf der Bezirkssportanlage Weckhoven sein. Schriftlich hat der Vereinsvorsitzende Robert Meyen die im Juni 2011 mit der Stadt geschlossene Mitverantwortungsvereinbarung fristlos gekündigt.

Ein Festhalten an dieser Vereinbarung sei, so schrieb Meyen an Bürgermeister Reiner Breuer, „nicht mehr zumutbar“, da diese „seit Ende 2019 konsequent mit Füßen getreten“ worden sei.